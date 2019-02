VENEZIA CADE CON TRENTO MILANO FACILE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETUna falsa partenza, una rimonta prodigiosa completata a un decimo dalla sirena dei regolamentari e un supplementare in cui il canestro torna ad essere stregato. È a tre volti la serata di Venezia, che perde contro Trento (77-81) e per la prima volta in questa stagione l'overtime non sorride alla squadra di Walter De Raffaele. Non basta la rimonta dal -24 (25-49) di metà terzo quarto, con Watt (14 punti) che firma l'incredibile pareggio al 40'. Nel prolungamento, Venezia fa soltanto 1-5 al tiro ma soprattutto concede due rimbalzi...