VENEZIA CADE ANCORA A BOLOGNA

BASKET Tre quarti di vera Reyer non bastano per evitare lo 0-2 al Paladozza e il terzo ko in otto giorni. L'Umana perde 75-70 in casa della Virtus Bologna capolista con Sassari - pagando a caro prezzo le triple concesse a Weems (14 punti) e le giocate di fisicità di Hunter (16) e Gamble nel finale. I campioni d'Italia subiscono un pesante 18-2 per il 67-60 paradossalmente nel momento in cui la V nera fa riposare Milos Teodosic, autore di un debutto straordinario nel campionato italiano, con 22 e 7 assist in 21'. Il suo contributo, il geniale...