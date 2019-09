Venezia all'ultimo respiro. Treviso s'arrende a Milano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETComincia dal Veneto il duello per lo scudetto tra Venezia e Milano: al Taliercio, i campioni d'Italia dell'Umana Reyer battono Trieste con il fiatone (78-73), l'Armani risponde sprigionando il proprio immenso potenziale in un Palaverde esaurito per il ritorno di Treviso in A dopo sette anni. Sono 5.300 le persone, qualche unità in più rispetto al numero di giorni (5.227) vissuti da Ettore Messina lontano dalla Serie A: il suo ritorno da ex, applaudito e premiato prima del via, è vincente con il +22 in trasferta (53-75). Venezia e...