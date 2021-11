Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETLe assenze non fermano Venezia, che batte Trieste 84-77 e con il terzo successo di fila in campionato aggancia al quinto posto proprio i giuliani e Treviso, che non può nulla a Milano dove l'Armani prevale 85-55. Senza Vitali, infortunatosi dopo l'ottima prova in Eurocup contro la Virtus Bologna, e Brooks, l'Umana Reyer si affida alle certezze Watt (21 punti) e Tonut (17), ma anche all'istinto di Victor Sanders (14) e a un inatteso...