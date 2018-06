VENEZIA A VECCHI, PIPPO VOLA ALTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOApertura per Cancelo. Dopo la cena di mercoledì a Milano coi dirigenti del Valencia, cresce l'ottimismo di Marotta che vuole portare alla Juve l'ex interista. Gli spagnoli valutano il difensore 40 milioni, ma gli ottimi rapporti tra i due club (cementati dagli affari Neto e Zaza) potrebbero favorire un accordo. In casa bianconera si segue con interesse anche Golovin (talento del Cska protagonista ieri con la Russia) ma si lavora anche alle cessioni: per Sturaro il Leicester offre 13 milioni, Audero piace al Bologna dove ritroverebbe...