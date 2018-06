VENEZIA A PASSO DI CARICA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il Venezia conquista la semifinale battendo nettamente un Perugia che non è stato avversario semplice e si prepara ad affrontare il Palermo dell'ex patron Zamparini. La formazione di Pippo Inzaghi, sostituito da Maurizio D'Angelo in panchina causa squalifica, ha faticato un po' nella prima frazione e scrollarsi di dosso gli umbri, ma col passare del tempo ha guadagnato campo, ha saputo far valere la propria fame di vittoria costruendo un successo esaltante quanto meritato.Così da neopromosso il Venezia ora può continuare il suo...