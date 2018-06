Veneto grande protagonista ai giochi del Mediterraneo under 23

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICAJESOLO Italia grande protagonista ai Campionati del Mediterraneo di atletica categoria under 23. Si tratta della due giorni di gare che si è svolta allo stadio Picchi di Jesolo (Venezia), uno degli appuntamenti sportivi giovanili più importanti d'Europa. Venticinque le nazionali in gara, per un totale di 347 atleti attesi in pista tra 185 uomini e 162 donne. Complessivamente, nelle due giornate, l'Italia si è presa 37 medaglie: 13 ori, 15 argenti e 9 bronzi. Ieri il primo oro della giornata è targato Vicenza, grazie alla...