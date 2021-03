Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOTREVISO La Sanremo e poi di volata a Gatteo in maglia azzurra per la Coppi & Bartali. Per Andrea Vendrame, professionista della Ag2r Citroen uno stimolo in più a far bene nella classica monumento di Primavera che correrà domani. La telefonata di Davide Cassani, ct della nazionale professionisti è arrivata dopo l'ottima prestazione alla Tirreno-Adriatico, terminata martedì scorso: «Penso che e abbia apprezzato la mia volata a 72...