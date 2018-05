VENDETTA INTER AL FRIULI POKER DA CHAMPIONS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE L'Inter vince alla Dacia Arena a mani basse vendicando il 3-1 dell'andata. Per i neroazzurri si è trattato quasi di una formalità, la dimostrazione della loro schiacciante superiorità è stata netta mettendo in mostra tutti gli ingredienti del calcio spettacolare ma anche concreto che ora alimenta le chance di agguantare in extremis il pass per la Champions giocandoselo nell'ultima partita a Roma contro la diretta concorrente Lazio. FRIULANI NEL CAOSA fronte di un'Inter tosta e movivata ecco una Udinese che è risultata la più...