Veleni Inter, Spalletti: «Farò i nomi e forse vado via»

L'ANTICIPOMILANO Per il record e per la Champions. Bella e bastarda, per usare le parole di Allegri che vincendo le rimanenti 5 gare di campionato eguaglierebbe il primato stabilito dal suo predecessore Conte (102 punti) nell'ultimo anno a Torino. Per Spalletti invece un risultato positivo stasera gli consentirebbe di tenere a distanza le rivali nella corsa a un posto nell'Europa dei grandi. Mai sottovalutare il derby d'Italia, anche se lo scudetto è già assegnato e le motivazioni di chi l'ha vinto potrebbero non essere al top. Ipotesi che...