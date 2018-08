Velazquez vuole divertire e chiede intensità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO CORSOUDINE Nonostante il ko in Coppa Italia contro il Benevento, l'Udinese sembra piacere ai suoi tifosi, lo dimostra l'andamento della campagna abbonamenti che si è conclusa l'altra sera con un dato significativo: le tessere vendute sono 12196, oltre 300 in più rispetto alla passata stagione e non è da escludere che la corsa all'abbonamento venga riaperta nei prossimi giorni. E ad alimentare fiducia e entusiasmo ci sono le parole di Julio Velazquez, il nuovo nocchiero che dimostra, a scapito della sua giovane età, 36 anni, grande...