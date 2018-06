Vecchi: «Rinforzi senza stravolgimenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Inizia una nuova era per il Venezia con il tecnico Stefano Vecchi e il ds Valentino Angeloni». Questo l'esordio del presidente lagunare Joe Tacopiona ieri mattina all'hotel Monaco & Grand Canal alla presentazione dei due volti nuovi. «Al Venezia abbiamo l'ossessione della vittoria - ha continuato il numero uno statunitense - e l'abbiamo dimostrato scalando in tre anni le categoria dalla D a un solo passo dalla serie A. Abbiamo provato ad arrivarci subito ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo determinati a portare il Venezia ai massimi livelli e...