Var: corretti 111 errori, ma ne sono rimasti 22

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARBITRIROMA Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì al posto di Banti di Livorno e Mazzoleni di Bergamo. Sono questi gli avvicendamenti tra gli arbitri di Serie A della prossima stagione decisi ieri dal cominato nazionale dell'Associazione arbitri. Per quanto riguarda gli assistenti, invece, promossi in Can A Baccini di Conegliano, Bresmes di Bergamo, Colarossi di Roma 2, Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme, dismessi invece Tasso di La Spezia per motivate valutazioni tecniche, Di Liberatore di Teramo, Marrazzo di Frosinone,...