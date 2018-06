CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VANTAGGIOSAMILANO Più accessibile, chiara, ma soprattutto semplice. In tre parole la nuova gamma Renault destinata ai modelli Clio e Megane. Ed è proprio la media della losanga ad introdurre le nuove denominazioni che sanciscono i nuovi livelli di allestimento. Meno definizioni e più sostanza per la famiglia di vetture francesi, che punta tutto su Duel e Duel2, per alimentare l'offerta ai proprio clienti. Sono i due livelli cuore di gamma, a cui segue il più ricco Intens. Tre declinazioni destinate alla Renault Megane Berlina e alla wagon...