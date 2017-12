Valzer dei portieri, Reina fa le valigie, arriva Perin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATOCalciomercato, è tempo di portieri. Sta infatti per partire un autentico valzer di estremi difensori che porterebbe a cambiamenti sostanziali. Al centro di tutto c'è sempre Gigio Donnarumma, che a fine stagione probabilmente lascerà il Milan. Per averlo, tramite i buoni uffici dell'agente Mino Raiola, è in prima fila il Paris St.Germain, che cederà Kevin Trapp al Liverpool, mentre il Milan si sarebbe già cautelato bloccando Pepe Reina. A quel punto il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo numero uno, e il principale candidato è...