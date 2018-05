Valsugana e Verona promosse In Eccellenza le venete sono 6

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYValsugana e Verona promosse in Eccellenza. Le due venete hanno ribaltato le gare di andata. Il Valsugana ha sconfitto il Cus Genova 22-13 (andata 17-25) passando per differenza punti. Il Verona ha vinto a Piacenza 13-3 (4-0) cambiando la situazione dell'andata quando Piacenza aveva vinto 23-17 (4-1). Nella prossima stagione metà partecipanti all'Eccellenza saranno venete, 6 su 12: Petrarca, Rovigo, San Donà, Mogliano, Valsugana e Verona.SERIE BServirà lo spareggio tra Badia e Iniziative Villorba per sancire la seconda promossa in serie...