Vallortigara non vola: «È un blocco mentale»

ATLETICATra Zurigo e Bruxelles, alle finali di Diamond league, l'Italia aveva solo Elena Vallortigara, la scledense del salto in alto. Il resto degli azzurri era in gare che non mettevano in palio i diamanti. In Belgio Vallortigara si ferma a uno e 85, passato al terzo tentativo, a Bellinzona aveva saltato uno e 91, al rientro dall'infortunio alla caviglia: il 2,02 di un anno fa è molto lontano e ora mediterà se andare ai campionati mondiali di Doha, dal 27 di questo mese. Non ha il minimo per la qualificazione eppure la misura di Svizzera...