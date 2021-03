MOTO GP

Quarantadue, ventisei e ventiquattro. Una potenziale idea per il Lotto? Forse, ma i tre numeri rappresentano innanzitutto il presente e il futuro di Valentino Rossi, che a 42 anni si appresta a vivere il 26° anno nel Motomondiale, il primo nell'era-MotoGP fuori da un team ufficiale. Ma con Petronas, il Dottore manterrà una Yamaha simil ufficiale, e anche questo regala stimoli al nove volte campione del Mondo.

Voglio tornare al top ha detto Rossi, che da sabato sarà protagonista nei test invernali del Qatar, dove il Mondiale inizierà il 28 marzo, quando Valentino inseguirà il 200° podio nella classe regina. Vorrei battere i ragazzi della mia VR46 Academy. Uno di loro è il nuovo compagno di squadra, quel Franco Morbidelli che oggi è vice campione della MotoGP, il punto più alto di una carriera supportata proprio da Rossi. Che però non si sente ancora pronto per il ruolo di mentore lasciando da parte quello di pilota.

MOTIVAZIONI NUOVE

Sono concentrato sulla nuova stagione. Può sembrare un ridimensionamento, io lo vedo invece come una rinascita. Sono felice di lavorare con Morbidelli, so che il compagno di squadra è il primo rivale e per restare amici battagliando in pista serve una relazione forte. Reduce dal 15° posto dello scorso anno, il peggiore nel Motomondiale, Valentino vuole divertirsi, cosa che per lui è sinonimo di buoni risultati è competitività. Anche da qui passerà la scelta legata a un 2022 in pista: Per essere contento a fine anno vorrei aver chiuso nella Top 5 del Mondiale. Di certo, l'amore per la moto e la tenuta fisica non sembrano i problemi del Dottore: Mi sento bene, ogni giorno sono a contatto con i piloti della Academy, che sono molto più giovani, e confrontandomi con loro mi vedo competitivo. Tra i suoi allievi presenti in MotoGP, da quest'anno c'è anche il fratello minore Luca Marini, che nel 2022 dovrebbe far parte del primo team targato tutto VR46 nella classe regina. Chissà se di quel team Rossi sarà esclusivamente il patron, oppure anche pilota. Il mio futuro lo deciderò durante la stagione ha concluso, svelando il sogno per il post-MotoGP. Un sogno sempre in pista, ma con quattro ruote, che porta alla terza cifra che identifica questa fase storica per Rossi: Dopo le moto continuerò a correre, ma in auto: mi piacerebbe molto disputare la 24 Ore di Le Mans e ora che la Ferrari ha deciso di tornarci dal 2023, sarebbe bello provarci insieme.

Loris Drudi

