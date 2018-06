VALE, UN GIRO MAGICO «ADESSO ME LA GODO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTO GP«E' per giorni come questo che sono ancora qui». Valentino Rossi fa esplodere il Mugello, dove oggi si attendono almeno 100.000 persone, con il ritorno in pole dopo un anno e mezzo: il Dottore sale a quota 65 pole position come la leggenda della Formula 1 Ayrton Senna diventando con i suoi 39 anni il pilota più vecchio a partire davanti a tutti nella classe regina. «Ma una pole al Mugello ti toglie dieci anni» sorride Valentino, che punta a tornare al successo sul circuito toscano dopo dieci anni, un digiuno lunghissimo per lui...