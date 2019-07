CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vale la pena di tornare a parlare della nazionale di calcio femminile che è arrivata fino ai quarti del recente Mondiale. Se doveva essere un esame, l'Italia delle ragazze lo ha ampiamente superato. Perché, dopo gli applausi ottenuti per quanto offerto sul campo, è arrivato il risultato anche di chi ha seguito in televisione il quarto di finale perso contro l'Olanda. Un dato clamoroso, perché tra Rai 1 (5.223.000) e Sky (885.000), 6.108.000 persone si sono messe davanti alla tv, alle ore 15 di un assolato ed estivo sabato pomeriggio, per...