VALANGA ROSA

Nel giorno palindromo Federica Brignone centra la simmetria perfetta, vestendosi di rosso pure nella terza specialità della casa. Da destra o da sinistra non fa differenza: leggendo le classifiche di gigante, superG e combinata c'è sempre lo stesso nome sulla prima riga, quello della ventinovenne valdostana, che sul pendio olimpico del 2014 si impone in superG davanti a Sofia Goggia, aggiornando più volte il libro dei record. Alla 220ª presenza in Coppa, Brignone centra il primato di successi stagionali (quattro), migliora il proprio punteggio massimo nella classifica generale (ora è a quota 955), si impone nella terza specialità diversa (il superG, dopo gigante e combinata) e tocca 14 vittorie in Coppa del mondo: Deborah Compagnoni la precede di due lunghezze, Isolde Kostner solo di una. In casa Italia, contando pure il secondo posto di Goggia, la contabilità stagionale segna 7 vittorie, 20 podi, tre doppiette e una tripletta: è la quarta volta che almeno due italiane sono davanti a tutte. Stavolta è valanga Rosa Khutor, dal nome della località russa dove dopo quattro giorni di riposo forzate le donne veloci del circo bianco si sono date battaglia su un tracciato tecnico, lungo il quale Federica ha confermato il momento d'oro e Sofia ha cancellato le paure dopo l'uscita di Bansko. «Dopo l'esito del superG di settimana scorsa in cui ero caduta a un passo dalla vittoria, volevo riprendermi ciò che avevo perduto», racconta la valdostana, all'ottavo podio stagionale: «Sono contenta che siamo riuscite a correre dopo tutte le cancellazioni di questi giorni, sono due anni che gli organizzatori si impegnano per riuscire a farci partire, sabato hanno ribagnato completamente il tracciato svolgendo un lavoro eccezionale». Insomma ne è valsa la pena fare la lunga trasferta fin sul mar Nero: «Mi godo questo felice momento, indosso il pettorale rosso in tre specialità, ho già fatto il mio personale record di punti in carriera, significa che le scelte prese con lo staff e il lavoro svolto quest'anno mi stanno permettendo di essere competitiva in tutte le condizioni».

PROSSIME TAPPE

Il meglio deve ancora venire: «Non mi fermo certamente qui, nel resto della stagione ci sono ancora traguardi da raggiungere, sono orgogliosa di essere vicina alla Shiffrin anche se non penso alla classifica generale, lei ha troppi slalom nei quali può fare la differenza». Per l'azzurra l'obiettivo è «continuare a guardare gara per gara, manche dopo manche». A St. Moritz aveva preceduto la collega di colori di un centesimo, ieri invece Sofia Goggia ha lasciato a Federica Brignone due decimi, acciuffando comunque il primo podio dell'anno solare. Prossima tappa a Garmisch, dove ieri i maschi hanno disputato il gigante vinto dal transalpino Pinturault. Simon Maurberger, quindicesimo, è stato il migliore degli italiani.

Mario Nicoliello

