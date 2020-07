Dilaga con 6 gol la Roma a Ferrara. Giallorossi in vantaggio al 10' con un tap-in di Kalinic, rete convalidata dopo consulto col Var. Risponde la Spal al 24' con Cerri che pareggia di testa. Carles Perez riporta in vantaggio la Roma al 38' con un tiro potente di pieno collo. La svolta in avvio di ripresa con i gol di Kolarov (47') e Bruno Peres (51'), lo stesso Peres sigla la doppietta al 75'. Al 90' festeggia il gol Zaniolo.

Primo tempo molto energico tra Toro e Verona ma senza grandi occasioni. A 56' Verona passa in vantaggio con Borini su un rigore procurato dallo stesso attaccante. Il pareggio di Zaza giunge al 67' di testa su cross di Ansaldi.

Il Genoa si aggiudica il derby della Lanterna 2-1. I rossoblù vanno a segno al 22' con Criscito su rigore concesso per atterramento di Pandev da parte di Colley. La Samp soffre, ma poi Gabbiadini pareggia calciando una palla vagante. Sul finire del tempo gol annullato al genoano Lerager per fuorigioco di Romero. Lo stesso Lerager si riscatta al 72' con la rete della vittoria.

Vince senza affanno il Lecce sul Brescia che retrocede matematicamente in B. I pugliesi colpiscono al 22' con Lapadula che si fa largo in area e indirizza nell'angolo. Lo stesso Lapdaula raddoppia 10' più tardi su respinta del portiere. Accorcia Dessena al 63'. Ma al 70 Saponara firma il tris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA