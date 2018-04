Valanga Lazio, il Chievo ribalta la Sampdoria poker del Torino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Chievo rialza la testa battendo la Samp nel giorno in cui nessuna avversaria diretta va al di là del pari. Le cose si erano messe male per la squadra di Maran, sotto al 26' per il rigore di Quagliarella. Il pari al 17' st con il colpo di testa di Castro sull'assist di Giaccherini, mentre il gol vittoria è firmato a 11' dal termine da Hetemaj. Sorride anche la Spal, che a Marassi ottiene un punto nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora. Il Genoa spreca troppo, rigore compreso: Meret respinge su Lapadula. Al 25' è invece Vicari...