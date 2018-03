VALANGA INTER, SAMP A PICCO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quello che ci manca qualità. Quello che, stando a uno dei suoi proclami più eleganti, qui non si vince una fava. Quello che per fare bisogna essere e per essere bisogna fare. Quello che, per capirci, la colpa è sempre (o quasi) degli altri. Di solito un capo che scarichi le responsabilità sui dipendenti dovrebbe essere invitato dal proprietario della ditta a svuotare i cassetti e a ritirare la liquidazione, scriveva l'altro giorno Tony Damascelli sul Giornale. Messaggio indirizzato al signor Luciano Spalletti, che vive di rendita per un...