GOLF

NEW YORK Us Open, un nuovo re: è Bryson DeChambeau, che a Mamaroneck (New York) vince la 120ma edizione del torneo infliggendo ben sei colpi di distacco a Wolff, e festeggia la prima impresa della sua carriera in un Major. Ha preceduto «Ho giocato in maniera magnifica e ora mi godo questa gioia unica» ha detto DeChambeau al termine della gara. Successo show per il californiano che solo 5 giorni fa ha festeggiato il 27° compleanno regalandosi un trionfo atteso da tempo.

Da Jack Nicklaus a Gary Player, i «grandi» del golf lo incoronano: «È un predestinato». E «lo scienziato pazzo» del green, questo uno dei suoi soprannomi, conquista anche la quinta posizione (era nono alla vigilia della sfida) nel ranking mondiale. E ora punta la vetta.

Unico giocatore a chiudere la competizione con un punteggio (274, -6) sotto par, l'exploit allo Us Open ha fruttato al player di Modesto (contea di Stanislaus) un assegno di 2.250.000 dollari a fronte di un montepremi super di 12.500.000.

Alla seconda apparizione in un Major chiude al 31° posto Renato Paratore, unico azzurro in gara, in un evento che ha visto uscire anzitempo campioni attesi come Tiger Woods, Phil Mickelson, Justin Rose e Gary Woodland.

