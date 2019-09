USA SHOCK, GIÙ DAL TRONO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETSono bastate due partite per far entrare Dongguan nella storia del basket come la città delle sorprese: 24 ore dopo la sconfitta della Serbia contro l'Argentina, sono stati gli Stati Uniti a uscire dal giro medaglie scivolando contro la Francia (79-89). E così il Serbia-Usa che si disputa oggi al Dongguan Basketball Center non è la finale pronosticata da tutti, ma un'insignificante gara nel turno di classificazione tra quinto e ottavo posto. È facile intuire l'entusiasmo con cui la vivranno le due finaliste dell'ultima edizione dei...