Us Open: storico bis di Koepka Molinari paga 2 bogey nel finale

GOLFVincere un major sopra par non è una novità assoluta, ma di certo dimostra la grande difficoltà del percorso di Shinnecock Hills Gc Southampton (New York), sede dell'Us Open. Alla fine ha alzato il trofeo per il secondo anno consecutivo Brooks Koepka, ventottenne della Florida, partito male nella prima giornata (75) ma poi bravo a piazzare nell'ordine un 66, un 72 e un 68. Koepka ha quindi concluso a +1, precedendo di un colpo l'inglese Tommy Fleetwood, andato vicino ad un'impresa storica grazie ad un clamoroso 63 nell'ultimo giro,...