Us Open, Serena e la Stephens in corsa per riprendersi uno slam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISLa pausa di un anno per maternità di Serena Williams ha portato ad una situazione particolare nel tennis femminile, incapace di trovare una regina in attesa del ritorno dell'originale. Lo dimostra un dato: nelle ultime sette prove dello Slam, ci sono state altrettanti vincitrici (Serena e Wozniacki agli Austrialian Open, Ostapenko e Halep al Roland Garros, Muguruza e Kerber a Wimbledon, Stephens agli Us Open), senza dimenticare che ormai non è una novità l'eliminazione in massa delle teste di serie quando la fase decisiva è ancora...