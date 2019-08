US OPEN, RISCOSSA AZZURRA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISLi metti su un campo da tennis e non li fermi più. Matteo Berrettini chiama, Lorenzo Sonego raccoglie la sfida perché non vuole certo restare indietro. Si lanciano e rilanciano l'un l'altro, anche agli US Open dove hanno entrambi vinto in modo convincente al primo turno. Sia il romano che il torinese superano il metro e 90 e hanno il servizio facile (ben oltre i 200 orari). Due corazzieri, due ragazzi dalla faccia pulita e dal tennis esplosivo che si stanno facendo strada nel tennis che conta: i gemelli azzurri dell'ace. ROMANO...