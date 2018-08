US Open, l'America stavolta non è Serena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISNEW YORK Tra Serena Williams e gli US Open è da sempre amore e odio. A New York ha trionfato sei volte, la prima nel 1999 quando non aveva ancora 18 anni, ma nel torneo di casa ha vissuto anche pagine infelici. La cocente sconfitta contro Roberta Vinci nel 2015 che le ha impedito di completare il Grande Slam, oppure la lite con la giudice di linea Shino Tsurubuchi durante la semifinale del 2009 contro Kim Clijsters, con offese e squalifica. Gli organizzatori sanno che non è una giocatrice come le altre e le hanno assegnato la 17esima...