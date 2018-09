Us Open, Djokovic sfida Nishikori in semifinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS(bt) Undici presenze ai quarti degli Us Open e altrettante vittorie: Novak Djokovic è una sentenza sul cemento di Flushing Meadows, dove si è imposto nel 2012 e 2015. Il vincitore di Wimbledon ha spento i sogni di John Millman, reduce dal successo su Federer, chiudendo con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 dopo 2h48' di una partita giocata in condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altissimo tasso di umidità. Non a caso sul 2-2 del secondo set l'australiano ha chiesto di rientrare negli spogliatoi per cambiarsi completamente,...