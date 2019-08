US Open, Djokovic in pole scommette sul 17

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISLa partita, quella con la P maiuscola, non serve neppure nominarla. Tanto i due match point falliti contro Djokovic nella finale a Wimbledon se li ricordano tutti. In primis Federer, che si è preso una lunga vacanza in camper con la famiglia per smaltire la sbornia. I suoi US Open cominciano nella notte italiana contro il qualificato indiano Sumit Nagal. Un avversario soft, ma il tempo si è fermato a quel 14 luglio, a quel super tie break sul 12 pari del quinto set. «Ho faticato un po' nei primi giorni, per fortuna ero in giro con i...