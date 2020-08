(g.f.) Va in scena lo Slam più improbabile di sempre, il primo dell'era Covid 19. Gli Us Open, al via oggi, cominciano male perché la notizia della positività al coronavirus di Benoit Paire non fa che peggiorare una situazione già complessa. È il primo caso all'interno della bolla di Flushing Meadows (i giocatori sono testati ogni 4 giorni) e si trova in isolamento nella sua camera di albergo. Non solo: l'Usta ha ordinato ad altri 4 tennisti francesi, Gasquet, Mannarino, Barrere e Roger-Vasselin, di restare in camera fino a nuovo ordine. Non a caso nelle passate settimane erano arrivate diverse rinunce importanti: non ci sarà il campione uscente Nadal tra gli uomini, assenti la n.1 Barty e ben 6 top 10 tra le donne. Il tutto mentre tiene banco l'idea del numero 1 Djokovic, che ha vinto la finale contro Raonic al Masters 1000 di Cincinnati, di una nuova associazione giocatori. «Non siamo un sindacato, non invitiamo a boicottaggi: vogliamo dare ai giocatori una piattaforma per essere ascoltati di più». Tra i principali oppositori a questa iniziativa ci sono tuttavia Federer e Nadal: «È tempo di unità», hanno scritto su Twitter. Intanto c'è uno Slam da giocare. Solo Djokovic può perderlo. In agguato Thiem, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. E anche il nostro Berrettini, semifinalista un anno fa (10 gli italiani al via).

