URLO INTER È EUROPA CHE CONTA

SPAREGGIO CHAMPIONSROMA Una sfida Champions esaltante, combattuta e lottata. Alla Lazio bastava il pari, vinceva fino a 15' dalla fine. Il calcio però non dà per scontato nulla e l'Inter, che di difficoltà ne aveva incontrate tante, fa l'impresa: 3 gol su 3 calci da fermo cambiano le sorti del match. Il rigore di Icardi e l'incornata da angolo di Vecino fanno così volare in Champions la squadra di Spalletti quando le speranze sembravano ormai svanite. GRANDI EMOZIONI Nerazzurri possono esultare per un risultato che sembrava comunque...