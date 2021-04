Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RESAOld Trafford non è proprio lo stadio dei sogni per la Roma. Nella semifinale d'andata d'Europa League, il 4° ko su 4 tentativi, il peggiore dopo il 7-1 nei quarti di Champions dell'aprile 2007 con Spalletti in panchina: lo United, rispettando il ruolo di favorito del torneo, umilia i giallorossi (6-2) e prenota subito l'appuntamento del 26 maggio a Danzica per conquistare per la seconda volta il trofeo, dopo il successo del 2017 a...