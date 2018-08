CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Uno dei dirigenti del calcio più importanti in Italia, che ha un'esperienza sportiva come pochi altri, è Michele Uva. Nato a Matera nel 1964, ha iniziato la carriera da ds nel mondo della pallavolo a metà anni 80, vincendo titoli italiani ed europei con la società della sua città. È passato poi al Parma calcio nel 1996, dove ha vinto la Coppa Uefa, e poi alla Lazio. Prima di entrare in Federcalcio, ha avuto esperienze anche nel basket e come dg di Coni Servizi. Oggi è direttore generale della Figc e vice-presidente dell'Uefa: per...