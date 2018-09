CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Uno degli eventi più importanti del calcio europeo è senz'altro la Champions League, che vede impegnate nel torneo di massimo valore ed interesse le squadre più qualificate del continente. È di pochi giorni fa il sorteggio Uefa di Montecarlo che ha fissato gli otto gironi delle squadre che si contenderanno il titolo. Quello che sta per partire è il primo anno della Champions riformata con quattro squadre in competizione dei paesi calcistici europei più forti: Spagna, Germania, Inghilterra, Italia. È curioso osservare che per questa...