UNIVERSIADIGINNASTICA, ORODELLA FERLITOLa ginnasta Carlotta Ferlito ha conquistato la medaglia d' oro nella ginnastica artistica, specialità corpo libero alle Universiadi in corso a Napoli. Ha preceduto sul podio la giapponese Aiko Sugihara e la russa Uliana Perebinosova. È la quarta medaglia d'oro per l'Italia nella competizione.TIRO CON L'ARCOAZZURRE PRIME IN COPPANella 4ª tappa di Coppa del Mondo a Berlino le azzurre del ricurvo Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati ed Elena Tonetta vincono l'oro superando le padrone di casa della Germania...