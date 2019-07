Universiadi, della Cipressa il primo oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSIADINAPOLI La prima medaglia d'oro azzurra alle Universiadi di Napoli porta la firma di Erica Cipressa, che domina nel fioretto femminile in una finale praticamente a senso unico sulla francese Morgane Patru (15-3), per una supremazia di squadra sancita anche dal bronzo di Camilla Mancini nella stessa arma (sconfitta di misura in semifinale per la laziale proprio ad opera della Patru 15-13). «È stata una gara perfetta - racconta Erica -. Volevo questa vittoria e me la godo, in Italia, davanti a un pubblico bello e caloroso. Sono...