Universiadi al via: dopo le polemiche tocca agli atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOCon la torcia, che farà il suo ingresso al San Paolo di Napoli alle 21, si aprono oggi le Universiadi. Attese oltre 30mila persone per assistere alla cerimonia che, alla vigilia, si è caratterizzata per un certo nervosismo fra Regione Campania e capoluogo. «Per tutti è un'occasione preziosa, ed è per questo che è fondamentale che le istituzioni siano tutte unite e compatte. Non è il momento per le polemiche, ma di dare spazio alle gare, ai giovani che si sfideranno in 18 discipline diverse, a un territorio che si appresta a...