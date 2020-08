L'INTERVISTA

«Il momento è critico, c'è la necessità di unire le forze, gli uomini e le idee per cercare di salvare il rugby italiano». Il consigliere federale padovano Roberto Zanovello lancia un appello per fronteggiare una delle crisi più gravi della palla ovale che vede l'emergenza Covid, con le inevitabili ripercussioni economiche, sovrapporsi a una drammatica, e ormai cronica, situazione tecnica.

Zanovello, quando e come potrà ripartire il rugby italiano?

«Sono domande che fanno tutti i nostri club, e l'auspicio è che si possa partire il prima possibile. La Fir ha indicato regole e protocolli sanitari, ma dipenderà tutto dalle decisioni governative. In queste condizioni si può ragionevolmente pensare che i campionati inizino non prima di fine anno, dato che il nostro rugby non ha risorse organizzative ed economiche per fare attività agonistica con i protocolli delle squadre del Pro14».

I problemi del rugby di base e quelli del Top 12 sono molto diversi. Come riuscire a conciliarli in questa fase?

«È ovvio che gestire un club di attività giovanile è assai diverso che gestirne uno di Top 12, per le risorse, le strutture umane ed economiche da impegnare. Negli ultimi 8 anni la Fir ha investito nel Top 12 (ovvero su 12 squadre) circa 20 milioni di euro, meno di 10 per le altre società cosiddette di base (che sono oltre 500). Quindi meno della metà delle risorse sono state dedicate alle società che garantiscono a livello complessivo, il reclutamento e la pratica diffusa del rugby, fornendo gli atleti per le squadre di vertice e per la selezione e formazione federale. Occorre favorire tale percorso, necessario, ma si deve invertire l'utilizzazione delle risorse economiche e organizzative».

La Fir ha chiuso il consuntivo 2019 con oltre 700mila euro di utile ricostituendo il patrimonio netto. Su queste basi dovrebbe essere pronta a sostenere le difficoltà economiche del movimento.

«L'utile del 2019 deriva da un contributo straordinario di Sport & Salute, altrimenti avremo avuto l'ennesima perdita. Il Bilancio 2020 chiuderà in pareggio solo grazie ai denari, anch'essi straordinari, derivanti dalla cessione della partecipazione al Pro14. Stiamo vendendo gli assets strategici, per pagare la gestione corrente, che non ha subìto, nonostante le nostre reiterate richieste, significative riduzioni».

Quali costi sono stati ridotti?

«Si sono ridotti automaticamente i costi legati all'attività non svolta, ma non si sono ridotti, nonostante l'avessimo proposto, i costi dei dipendenti (utilizzando il fondo integrativo salariale messo a disposizione dal governo) dei tecnici (ad ogni livello: nazionali, accademie, regionali), e anche gli stipendi alle franchigie. Questi costi sono rimasti, invece, invariati ad attività più che dimezzata. Anche le altre Federazioni Europee utilizzeranno i denari della cessione delle quote del Pro14, però tutte hanno drasticamente ridotto i costi strutturali e di gestione corrente. Quindi si può e si poteva fare diversamente, come suggerito da noi di Pronti al cambiamento. Unica nota positiva, il contributo federale straordinario di 2 milioni a tutte società, scelta importante da noi proposta ed appoggiata».

I risultati tecnici sono disastrosi, non si vince nel 6 Nazioni dal 2015. C'è da aspettarsi una messa in discussione delle scelte fatte finora prima di destinarvi nuove risorse?

«Se continuiamo a fare le cose allo stesso modo i risultati difficilmente cambieranno. Non è sufficiente l'ennesimo rinnovo dello staff tecnico della nazionale. Va potenziato e ridefinito il sistema dell'alto livello e della relativa filiera, il sistema a piramide della nazionale, delle franchigie, delle accademie, fino al Top12, alla formazione e selezione di giocatori e tecnici. Occorre intervenire sui progetti e su chi li gestisce, e sopratutto verificare il raggiungimento degli obiettivi. Se vogliamo mantenere l'idea felice del nostro rugby di base, la nostra vera ricchezza, dobbiamo vincere per rimanere nel rugby mondiale, cambiando strategie, operatività ed anche qualche uomo».

Il presidente del Comitato veneto Innocenti chiede di andare al voto il prima possibile, per Gavazzi non è una priorità.

«È evidente che le elezioni si devono fare, a termini di Statuto e regolamenti. Né il Covid-19 né gli altri problemi spariscono d'incanto solo votando. Abbiamo un presidente uscente e la sua maggioranza in crisi per i tanti, troppi, problemi di una gestione personalistica. I risultati li abbiamo davanti agli occhi, negativi quelli sportivi e anche quelli economici. Nei primi quattro anni la gestione federale ha creato debiti, cercando consenso, e nei secondi quattro ha cercato di pagarli. Dall'altra parte vi è una minoranza divisa. Certo che si devono tenere le sacrosante elezioni, ma in questo straordinario momento vi è anche la necessità di una capacità politica di elaborare e mettere insieme idee, persone, risorse organizzative, ed unirle per la salvezza del nostro rugby, superando una visione dualistica, buoni e capaci da una parte e cattivi ed incapaci da un'altra. C'è il bisogno di uomini e donne che lavorino insieme per scrivere una governance nuova, e per un presidente primo tra i primi e non di un vecchio, o nuovo, padre-padrone della Fir».

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA