IL CASO

Tutti in ginocchio, attorno al cerchio di centrocampo. Con il braccio alzato e il pugno chiuso, nel tipico atteggiamento delle campagne anti-razziste. Alle loro spalle la mega scritta «No to racism». Al Parco dei Principi di Parigi, Psg e Basaksehir ieri sono tornate in campo (vittoria dei francesi per 5-1 alla fine), dopo la sospensione della sfida di Champions per la frase razzista che il quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu ha rivolto a Pierre Webo, assistente tecnico dei francesi. Lo hanno fatto lanciando un forte segnale: il calcio rifugge dal razzismo, qualunque sia il soggetto che lo esprime. Nella protesta, anche l'arbitro olandese Makelele e i suoi collaboratori, chiamati in tutta fretta a sostituire la quaterna arbitrale rumena, di cui faceva parte Coltescu. «Chi mi conosce sa che non sono razzista», si è difeso ieri Sebastian Coltescu, che a Parigi ha quasi certamente concluso la sua carriera arbitrale. L'Uefa, che lo ha sospeso immediatamente e istituito subito una Commissione d'inchiesta, si è sempre dimostrata intransigente contro il razzismo. Sia che si tratti di società, tifosi, calciatori e dirigenti.

DEPRESSO

Ieri, la vita arbitrale (e non solo) di Coltescu, nato in Romania 43 anni fa, è finita sotto i riflettori. Che hanno evidenziato alcuni aspetti del suo carattere decisionista che nelle 364 gare dirette lo ha portato spesso a tirare fuori i cartellini giallo e rosso per tenere in mano le partite. E che lo avrebbe frenato nella sua ascesa arbitrale. Anche sul piano personale, Coltescu ha avuto momenti difficili, come quando ebbe una forte depressione dopo la morte di entrambi i genitori per tumore e la separazione dalla seconda moglie.

GLI EX

Condanne al suo comportamento sono arrivate anche da ex arbitri della nostra serie A. Primo fra tutti Paolo Mazzoleni, che ieri ha ritirato il premio letterario del Coni per la sua autobiografia. «Pazzesco, non ci volevo credere. Bisognerà andare fino in fondo e capire quello che è successo. Non si tratta di uno sfottò». Anche Claudio Gavillucci, che dopo essere stato dismesso dall'Aia è andato ad arbitrare in Inghilterra, condanna il collega. «Nella cultura inglese, in cui oggi mi trovo ad arbitrare, è inimmaginabile che qualcuno possa identificare un calciatore per il colore della pelle, ma il nome, il numero o semplicemente indicarlo, è sufficiente. L'Uefa ha fatto benissimo a far rigiocare la partita».

Roberto Avantaggiato

