United a rullo dopo Mou Atletico, tifosi per Godin

Basta un gol di Griezmann per consolidare il 2° posto nella Liga dell'Atletico Madrid, prossimo avversario di Champions della Juventus. Nell'ultima giornata del girone di andata, l'attaccante francese firma su rigore il successo per 1-0 sul Levante e va a segno per la 6ª gara consecutiva, confermandosi imprescindibile per la squadra di Simeone che impressiona per la solidità: con 13 reti al passivo in 19 giornate, quella dei Colchoneros è la miglior difesa del campionato. Merito di Oblak, ieri decisivo con un grande intervento su Morales,...