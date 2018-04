Under e autogol, la Roma va col minimo sforzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DELL'OLIMPICOROMA La Roma risponde all'Inter e si porta a casa la vittoria che vale il ritorno al terzo posto contro un Genoa appagato per la sua posizione di classifica soprattutto nel primo tempo. Allo squillo di un brillante Under ci ha poi pensato Zukanovic con un autogol a facilitare i giallorossi che hanno però penato nella ripresa dopo il gol di Lapadula che ha tenuto il risultato in bilico fino al termine. La serata dell'Olimpico, con i 30 mila presenti, non potrà certo essere paragonata a quella del 2 maggio, quando si...