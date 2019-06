Under 21, un flop che fa rumore Di Biagio tradito dai campioncini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Sei anni, vittorie zero, che resta di questa Italia Under 21, a detta di tutti, «la più forte di sempre»? La malinconia e il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato e la speranza - come al solito - di rivedere con quella maglia altri ragazzi con le stesse qualità di chi l'ha vestita in questo Europeo ma che almeno riescano ad esprimerle fino in fondo. L'Italia non vince - ieri sera la certezza matematica dopo il pari 0-0 tra Francia e Romania - ma oggi ha un patrimonio di giovani di un certo livello da portare...