UNDER 20, IL SOGNO CANCELLATO DAL VAR

La corsa dell'Italia al Mondiale Under 20 si arresta in maniera crudele nella semifinale contro l'Ucraina (1-0). Un sogno che si frantuma davanti al Var, quando l'arbitro dopo aver visionato le immagini annulla il pareggio di Scamacca al 92' per una presunta gomitata a un difensore avversario. «Non bisogna parlare di ingiustizia, piuttosto lo definirei errore. Ritengo che gli arbitri abbiano sempre ragione, ma dal campo mi sembrava che Scamacca avesse allargato il braccio per difendere la palla», le parole di Paolo Nicolato. POCO...