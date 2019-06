CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNDER 20C'è un'Italia che sogna in grande e punta alla sua prima finale in un Mondiale Under 20. Due anni fa, era l'8 giugno 2017, il cammino degli azzurrini era terminato in semifinale contro l'Inghilterra (poi era arrivata la medaglia di bronzo ai rigori contro l'Uruguay), ma oggi contro l'Ucraina la squadra di Paolo Nicolato proverà a scrivere la storia (17.30, diretta su Sky Sport 1 e Raidue). Già così il percorso degli azzurrini è stato un successo, ma nessuno vuole arrendersi ora, a un passo dall'ultimo atto. «Si parte 50 e 50, ce...