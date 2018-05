CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNDER 17L'under 17 si arena ai rigori, è argento europeo, come 5 anni fa, e sempre dal dischetto. Dopo la sconfitta in Slovacchia contro la Russia, festeggia l'Olanda, campione d'Europa per 6-3, senza aver vinto una partita a eliminazione diretta negli 80' regolamentari. In Inghilterra, la finale termina 2-2, non ci sono i supplementari e allora gli orange vendicano l'uscita in semifinale agli Europei del 2000, firmata dalle parate del padovano Toldo. Il ct è Carmine Nunziata, ex regista del Padova in A, che sceglie il 4-3-1-2 con Greco...