Una tripletta bavarese Show di Bmw e Audi

FORMULA EDominio Bmw al round 2 di Ad-Diriyah dove Alex Sims parte in pole come il giorno precedente e vince davanti a Max Günther mentre terzo è il redivivo Luca di Grassi che, dopo la prima giornata negativa, riporta l'Audi sul podio, facendo segnare inoltre il miglior tempo in gara, e Daniel Abt al 9° posto.Le due tedesche bavaresi l'Audi è a Ingolstadt, ad un'ora di macchina da Monaco dov'è il quartier generale della Bmw hanno dunque fatto meglio delle case di Stoccarda, la Porsche e la Mercedes.MOTORI TEDESCHIMeglio è andata la...