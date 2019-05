Una suora presidente, le consorelle in tribuna a tifare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si gioca al PalaIgor e in tribuna, dietro dirigenti e giornalisti, ci saranno anche 16 suore. Le abbiamo contate in gara-3, nella rimonta su Scandicci: alcune sono straniere, tutte in abito religioso e talvolta esultano ai punti di Novara, trascinate dai tamburi dei tifosi, parte dei quali segue anche la squadra di calcio, in C. La preghiera è di non intervistarle e magari riprenderle da lontano. Il patron biancoblù è Fabio Leonardi, mister Igor gorgonzola, la proprietà resta però dell'Agil (amicizia, gioia, impegno e lealtà) e le...